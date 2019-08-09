Архангельск, , 09:27 — REGNUM

Трое из пострадавших при взрыве на военном полигоне под Северодвинском находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил источник в экстренных службах Архангельской области.

В результате взрыва и пожара пострадали военнослужащие и гражданские специалисты. Несмотря на тяжелые травмы, их жизнь — вне опасности, пояснил источник ТАСС.

Губернатор области Игорь Орлов 8 августа сообщил о шести пострадавших, доставленных в больницы. Минобороны ранее проинформировало о двух погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа взрыв и пожар произошли на военном полигоне в Архангельской области. Оборонное ведомство назвало причиной ЧП неудачные испытания жидкостного реактивного двигателя.

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