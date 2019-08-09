Хабаровск, , 09:30 — REGNUM

Из-за паводка прекращено речное сообщение между Хабаровском и китайским Фуюанем. Китайская сторона отказалась принимать катера из Хабаровска по соображениям безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Фуюане уровень Амура уже превысил критические значения. Речной пункт пропуска через границу закрыт. Сообщение между городами возобновится тогда, когда Амур опустится ниже отметки в 520 см.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска превысил 513 см. Затоплено 913 дач, вчера, 9 августа 2019 года их было 700.