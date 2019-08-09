Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM

В Екатеринбурге изменён маршрут троллейбуса № 4, из-за ремонтных работ по улице Шевченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии уточнили, что до 1 сентября троллейбусный маршрут, следовавший от остановки Динамо до улицы Сулимова, будет перенаправлен по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной и Уральской.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа в Екатеринбурге перекрыт мост, соединяющий улицы Шевченко и Советскую. На данном участке дороги проводятся плановые работы по реконструкции ветхого участка теплотрассы. Строители обещают завершить работы до 1 сентября, после чего движение машин и общественного транспорта по мосту будет восстановлено.

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