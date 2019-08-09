Иркутск, , 09:08 — REGNUM

Более ста населённых пунктов Иркутской области отказались в зоне задымления от лестных пожаров. Об этом сообщает 8 августа пресс-центр регионального управления МЧС России.

Космический мониторинг показал, что дым накрыл 103 населённых пункта в восьми районах области: Катангском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах, говорится в сообщении.

В течение суток 8 августа от жителей районов поступило 45 звонков о задымлении. Больше всего населенных пунктов — 29 — попало в зону задымления в Киренском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области и Красноярском крае — наиболее острая ситуация с лесными пожарами. По состоянию на 8 августа в Сибири действовало 275 очагов, лес горел на площади более 1,5 млн га.

Читайте также: В Сибири продолжают гореть более 1,5 млн га леса