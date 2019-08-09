Хабаровск, , 09:13 — REGNUM

Спасатели МЧС по Хабаровскому краю спасли с тонущего острова Дачный кошачье семейство и его хозяина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также:Новая волна паводка на Дальнем Востоке

Хозяин дачи не уходил с тонущего острова до последнего, потому, что у его кошки родились котята и она их выкармливала.

К тому же, мужчина очень плохо ориентировался на местности и не мог точно указать спасателям свое местоположение. Для того, чтобы его найти, потребовалось запускать беспилотник. В итоге и хозяин, и кошка, и котята оказались в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, новая волна паводка идёт на Дальний Восток. Особенно тревожная ситуация в Хабаровском крае. Вода прибывает, уровень Амура у Хабаровска достиг 513 см.