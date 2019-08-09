Ростов-на-Дону, , 09:04 — REGNUM

Новый военный городок будет построен в Ростове-на-Дону для расквартирования одной из воинских частей 150-й мотострелковой дивизии. Об этом 9 августа сообщает «Красная звезда».

Подрядные организации военно-строительного комплекса Минобороны России уже начали строительные работы.

Строительство планируется завершить к концу 2019 года. На территории комплекса будут расположены солдатские общежития, столовая, штаб воинской части, складские помещения и крытые места хранения вооружения и военной техники.

Кроме военных объектов на территории городка будет расположен военно-патриотический парк, посещать который смогу и жители города. Именно поэтому командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников поставил перед строителями задачу максимально сохранить все зеленые насаждения на территории строительства.