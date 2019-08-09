Якутск, , 09:10 — REGNUM

Горсуд Якутска отстранил от должности министра ЖКХ Якутии Дмитрия Садовникова на 7 месяцев из-за «мусорного коллапса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Якутская природоохранная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в деятельности министерства ЖКХ в части обращения с отходами производства и потребления», — говорится в материалах суда.

Прокуратура внесла в адрес главы министерства Дмитрия Садовникова представление, но меры так и не были приняты в полном объёме.

На заседание в суд министр не явился. По решению судьи, «министерство ЖКХ не проконтролировало исполнение региональным оператором «ЯкутскЭкосети» возложенных на него обязанностей, а Садовников не принял мер по устранению указанных нарушений».

Чиновника признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили меру наказания в виде дисквалификации с занимаемой должности министра ЖКХ Якутии на семь месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, мусорные войны давно кипят в республике, к регоператору были обоснованные претензии от населения и от властей. 30 июля утверждён новый гендиректор «ЯкутскЭкоСети» — Владислав Созонов, бывший руководитель Денис Тон уволился и покинул Якутию.