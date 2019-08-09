Оренбург, , 08:56 — REGNUM

В Бугурусланском районе Оренбургской области на трассе Москва-Челябинск произошла смертельная авария. Один человек погиб, еще один получил травмы и госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным полиции, легковой автомобиль двигался со стороны Челябинска в сторону Москвы и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовиком, который ехал навстречу. Автосостав МАН отбросило на барьерное ограждение, а затем в кювет, где грузовик перевернулся.

Установлено, что легковым автомобилем управлял гражданин Татарии. Он скончался на месте происшествия. Водитель грузовика (житель Тамбовской области) госпитализирован.

Стоит отметить, около 75% всех автоаварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.