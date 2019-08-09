Хабаровск, 9 августа 2019, 08:39 — REGNUM
Паводком затопило уже 913 дачных участков и строений на них на амурских островах у Хабаровска. Ещё вчера, 8 августа, их было 700, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Затоплены дачи хабаровчан на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. По данным специалистов, по мере подъёма воды будет затапливать всё больше дач и придомовых территорий.
При уровне Амура 5,5—6 метров может быть затоплено 1 400 дач на левом берегу Амура у Хабаровска и 24 придомовые территории в низких местах краевой столицы.
После прохождения водой уровня 6,5 метра будет затоплено 3 700 дач. Расчеты делались после наводнения 2013 года.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска достиг 513 см. Вода пришла во дворы и на дороги краевой столицы, расположенные в низких местах.