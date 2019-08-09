Красноярск, , 08:22 — REGNUM

В пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю корреспонденту ИА REGNUM 9 августа отказались прокомментировать информацию о том, что в управлении противодействия коррупции краевой полиции прошли обыски.

«Мы пока не комментируем данную информацию», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по информации местных массмедиа, в красноярском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД прошли обыски.

Как передаёт ТВК, высокопоставленных полицейских подозревают в мошенничестве и получении взятки.

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