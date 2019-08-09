Магадан, Магаданская область, , 08:34 — REGNUM

В Магаданскую областную больницу 8 августа доставили туриста, который несколько дней назад получил ранение в грудь в результате падения на свой нож, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в больнице.

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Пострадавший находился в турпоходе в районе Двух Братьев, когда в регионе бушевал циклон. Спасатели с прошедших выходных не могли к нему добраться и врачи консультировали его по телефону.

Как только стало возможным транспортировка пострадавшего, его доставили в областную больницу.

«Проникающее ранение в грудную клетку привело к гемотораксу — скоплению крови в одном из лёгких: хирурги удалили около 800 мл крови. В операции пациент не нуждается, чувствует себя удовлетворительно», — пояснили врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Алтая 8 августа погибла при камнепаде туристка из Екатеринбурга.