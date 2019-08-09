Йоханнесбург, ЮАР, , 08:20 — REGNUM

Семь полицейских были арестованы после рейда на нелегальных торговцев в центре Йоханнесбурга. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на свои источники.

По их словам, пятеро задержанных подозреваются в попытке продать часть конфискованного контрафактного товара владельцам магазинов обратно. Двое других обвиняются в том, что они предупредили торговцев о запланированном рейде.

В ходе операции по очистке города от нелегальной торговли также было задержано 600 иностранных граждан.

Новость о задержании полицейских побудила южноафриканцев высказаться о коррупции, причем некоторые пользователи соцсетей утверждали, что до того, как поддельная дизайнерская одежда попала в магазины в центре Йоханнесбурга, ее владельцы, должно быть, заплатили немало взяток.