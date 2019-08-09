Эр-Рияд, , 08:13 — REGNUM

Йеменские хуситы запустили очередной беспилотник в сторону Саудовской Аравии, об этом 9 августа сообщает Al Jazeera.

Целью повстанцев был аэропорт Абха в королевстве. Представитель арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, заявил о том, что дрон был перехвачен.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, в 2015 году в страну вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Хуситы, контролирующие большую часть государства, включая столицу, город Сана, регулярно наносят удары по Саудовской Аравии при помощи баллистических ракет, а также беспилотников.

Читайте ранее в этом сюжете: В йеменском Адене возобновились столкновения