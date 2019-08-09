Эр-Рияд, 9 августа 2019, 08:13 — REGNUM
Йеменские хуситы запустили очередной беспилотник в сторону Саудовской Аравии, об этом 9 августа сообщает Al Jazeera.
Целью повстанцев был аэропорт Абха в королевстве. Представитель арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, заявил о том, что дрон был перехвачен.
Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, в 2015 году в страну вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.
Хуситы, контролирующие большую часть государства, включая столицу, город Сана, регулярно наносят удары по Саудовской Аравии при помощи баллистических ракет, а также беспилотников.
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