Анкара, , 08:05 — REGNUM

В турецком городе Рейханлы на границе с Сирией на оружейном складе произошла серия взрывов, сообщает 9 августа NTV.

По данным телеканала, в результате происшествия никто не пострадал, жильцы близлежащих домов эвакуированы. На место инцидента выехали медики и сотрудники полиции.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил сирийским курдам на севере Сирии военной спецоперацией.

Власти Турции обвиняют Отряды народной самообороны в террористической деятельности, а также в связях с Рабочей партией Курдистана. Вклад в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указанной организации, Анкара не признает.

Читайте также: В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии