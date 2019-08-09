Красноярск, , 08:02 — REGNUM

В Главном управлении МВД по Красноярскому краю проходят обыски. По информации источника «ТВК Красноярск» в силовых структурах, сотрудники ФСБ пришли в управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Проверочные мероприятия начались в четверг, 8 августа, и продолжаются сейчас.

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Уточняется, что обыски проходят в рамках ранее возбуждённого уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в отношении заместителя начальника отдела управления. По данным телеканала, он задержан.

«Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников», — приводит ТАСС слова источника.

Добавим, что в правоохранительных органах ситуацию официально пока не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года обыски прошли в управлении МВД РФ по Красноярскому краю. Тогда следственные действия были связаны с уголовным делом, возбуждённым в отношении замруководителя регионального главка Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени по факту превышения полномочий.

По подозрению следствия, в конце 2012 года фигуранты дела подписали акт о выполнении работ по строительству здания следственного изолятора в Норильске на 200 млн рублей. При этом работы на объекте были выполнены только на 10 млн, а сам объект так и не построили.

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