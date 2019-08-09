Владивосток, , 08:06 — REGNUM

На острове Русский местные жители с возмущением отнеслись к тому, как китайские туристы буквально вычистили морское дно, собрав ежей, мидий и морских звёзд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Инцидент произошёл в бухте Парис, где иностранные туристы, арендовав сапы, выбрались на площадку, где на полуметровой глубине стали собирать обитателей морского дна.

Набрав целую коробку, уже на берегу расфасовали свой улов по пакетам, чем и вызвали возмущение местных жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, китайские туристы целыми пакетами выгребают стеклянные камни в бухте Стеклянной, лишая, таким образом, эту бухту её главного достояния.