Братск, Иркутская область, , 07:52 — REGNUM

В Иркутской области вынесли приговор женщине, совершившей преступление 16 лет назад. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Весной 2003 года осужденная задумала убийство супруга, для чего она за 75 тыс. рублей наняла знакомого мужчину. 4 апреля она помогла сообщнику проникнуть в квартиру и передала ему нож.

«Пройдя в комнату к сидевшему в кресле мужчине, исполнитель стал наносить множественные удары ножом по телу потерпевшего. В это время обвиняемая, видя, что ее супруг оказывает сопротивление, присоединилась к сообщнику и нанесла множественные удары мужу вторым ножом в область шеи и грудной клетки», — сообщили в СКР.

В результате 51-летний мужчина скончался на месте. За убийство исполнитель убийства был осуждён в июле 2004 года. Отбыв наказание, он вернулся в город Братск, где в сентябре 2015 года был убит в ходе пьяной драки.

Организатор убийства была объявлена в федеральный розыск и скрывалась долгие 15 лет. Однако в 2018 году она всё же была задержана. В августе 2019 года иркутский областной суд приговорил подсудимую к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве вынесли приговор двум сёстрам из города Ак-Довурака — 22-летней и 27-летней. Их признали виновными в убийстве семейной пары с двумя дочерьми (шестилетней и четырёхлетней).

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