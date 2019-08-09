Чебоксары, , 07:46 — REGNUM

В ряде регионов Поволжья сегодня, 9 августа, спасатели распространили сообщения о штормовых предупреждениях, ливнях и усилении ветра до 20 м/с, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные главного управления МЧС.

В Чувашии днем 9 августа прогнозируются неблагоприятные метеоявления. Ожидаются дождь и ветер с порывами до 19 м/с, местами возможна гроза.

Предупреждение распространили и марийские спасатели. По прогнозу, 9 августа в республике днем пройдут дожди, местами — ливни, грозы, порывы ветра днём будут составлять 9−14 м/с, днем при грозе — 15−20 м/с.

В Нижегородской области утром и днем 9 августа местами ожидаются сильные дожди, грозы, усиление юго-западного ветра порывами 15−20 м/с.

Ранее в Ульяновской области, где накануне из-за сильных ливней подтопило ряд домов в Ульяновске и Димитровграде, объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу, 9 августа в области ожидаются грозы с усилением юго-западного ветра порывами до 15−20 м/с. Также «под влиянием фронтальных разделов южного циклона вновь ожидаются дожди различной интенсивности».

Подробнее: В Ульяновской области — штормовое предупреждение

Спасатели напоминают о мерах безопасности при грозе и сильном ветре. Рекомендуется отключить на время грозы телевизор и другие электроприборы, не пользоваться мобильным телефоном, закрыть окна и держаться подальше от дверей, окон и других предметов, связанных с внешней средой. При возможности желательно не выходить из дома и взять под особый контроль детей. В случае, если гроза с сильным ветром застала на улице, то необходимо укрыться в ближайшем здании. В регионах предупреждают, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередачи и связи, обрушению слабо укрепленных конструкций.

По прогнозу Гидрометцентра России, в первой декаде августа средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на пять градусов.