Бутембо, Конго, , 07:50 — REGNUM

В Демократической Республике Конго (ДР Конго) были арестованы трое врачей, подозреваемых в убийстве врача из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ВВС Africa со ссылкой на заявление военного прокурора.

Камерунский врач Ричард Музоко был застрелен в апреле во время нападения на больницу в восточном городе Бутембо, эпицентре вспышки лихорадки Эбола.

Все трое задержанных будут привлечены к ответственности за «терроризм» и «преступный сговор», заявил AFP прокурор подполковник Жан-Батист Кумбу.

По его словам, боевики, участвовавшие в нападениях на лечебные центры, в том числе на больницу в Бутембо, на допросе рассказали о причастности к атаке четырех врачей.

Прокурор сообщил, что четвертый врач все еще не был задержан. Он не представил никаких подробностей о том, что могло послужить мотивом их действий.

В ВОЗ сообщили, что погибший Музоко был среди медицинской группы, развернутой в Северном Киву для того, чтобы остановить распространение лихорадки Эболы, которая вспыхнула в августе 2018 года.

Напомним, в результате текущей вспышки вируса Эбола в стране погибли более 1800 человек. Усилиям по сдерживанию Эболы препятствуют боевые действия в регионе и сопротивление в общинах.