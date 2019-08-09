Лондон, , 08:10 — REGNUM

Сотрудники пожарно-спасательной службы Чешира, графства в северо-западной Англии, эвакуировали около 150 человек из квартир охваченного огнем здания. Об этом 9 августа передает Daily Mail со ссылкой на источники в службе полиции графства.

Пожарные

ЧП произошло в жилом комплексе Beechmere для престарелых. Пожарные, прибывшие на место ЧП днем 8 августа, боролись с огнем всю ночь, чтобы не допустить возгорания соседних домов.

По словам источников, здание получило «значительные повреждения и частично обрушилось».

Отмечается, что часть жителей пострадавшего от огня комплекса были обеспечены «кризисным жильем», а другие были доставлены в центры отдыха. Жителям соседних домов рекомендовали не открывать окна и двери.