Прокопьевск, Кемеровская область, , 07:32 — REGNUM

В городе Прокопьевск Кемеровской области следователи начали проверку обстоятельств гибели троих местных жителей. Об этом сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

Выяснилось, что 65-летний хозяин частного дома несколько дней просушивал погреб, разводя в нем огонь. Его знакомый, помогавший по хозяйству, 8 августа решил спуститься в погреб, проверить просушку.

«Внезапно мужчине стало плохо, он упал. Это заметила хозяйка дома и позвала на помощь супруга. Он попытался спуститься в погреб и тоже упал вниз. Тогда женщина позвала на помощь родственника и соседа, которые, спустившись в погреб, тоже потеряли сознание. Прибывшие спасатели подняли потерпевших на поверхность и стали проводить реанимационные мероприятия», — сообщили в СКР.

В результате врачам удалось спасти лишь одного 43-летнего мужчину, в тяжёлом состоянии он был госпитализирован. Остальных спасти не удалось. Погибшим было по 65, 52 и 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области от отравления угарным газом погибли женщина и ее двухлетний сын. Муж погибшей госпитализирован в больницу.

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