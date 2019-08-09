Багдад, 9 августа 2019, 07:34 — REGNUM
Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» совершили нападение на курдского сотрудника правоохранительных органов в иракском городе Туз Хурмату, об этом 8 августа сообщает BasNews.
Город, в котором произошел инцидент, является объектом территориального спора между Эрбилем и центральным правительством в Багдаде.
Как сообщает издание, шиитские ополченцы начали выкрикивать в адрес сотрудника правопорядка слова оскорбительного содержания, а затем конфисковали у него оружие и скрылись.
Напомним, противоречия между курдами и властями Ирака обострились после референдума о независимости, которой состоялся в сентябре 2017 года в курдской автономии.
Следствием плебисцита стало изгнание курдских администраций из ряда спорных территорий, в частности, из провинции Киркук, где сейчас главенствует администрация Багдада.
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