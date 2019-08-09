Челябинск, , 07:28 — REGNUM

Двое погибших в аварии под Новороссийском детей из Челябинска возвращались из Крыма. Об этом порталу 74.ru рассказала подруга погибшей во внедорожнике женщины.

По её словам, погибшая переехала недавно в Анапу и в машине ехала со своей дочерью. Девочка попала в больницу. В той же машине ехала семья из Челябинска, которая возвращалась домой после отдыха в Крыму. В результате аварии дети погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аварии погибли три челябинца: женщина и двое детей. Ещё пятеро попали в больницы.

Авария произошла 7 августа. Экскурсионный автобус врезался во внедорожник и затем оба транспортных средства рухнули с обрыва.