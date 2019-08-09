Бузулук, Оренбургская область, , 07:26 — REGNUM

В Оренбургской области в больнице скончался девятилетний мальчик, госпитализированный после автоаварии на федеральной трассе М5-Урал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, вечером 8 августа на территории Бузулукского района произошло ДТП. На месте происшествия погибли три человека. По предварительным данным, пожилой водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет.

Сам водитель, а также два пассажира (в том числе семилетний ребенок) скончались. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован, но врачи оказались бессильны.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом