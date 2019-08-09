Киев, , 07:26 — REGNUM

С начала 2019 года в Киеве зафиксированы семь случаев ботулизма. Об этом, как передает информационное агентство «УНН», сообщили в пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Отмечается, что в двух случаях люди заболели после употребления мясных консервов домашнего изготовления. Пять случаев заражения ботулизмом связаны с употреблением вяленой рыбы. В двух случаях рыба готовилась в домашних условиях, в одном была куплена на рынке, ещё в одном — куплена в одном из магазинов Киева, и ещё в одном — имеет неизвестное происхождение.

В первом полугодии на Украине зафиксировали 56 случаев ботулизма. Всего пострадали 63 человека, из них четыре умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области у двух человек обнаружили ботулизм. Люди заразились, употребляя в пищу колбасу домашнего приготовления.

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