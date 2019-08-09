Киев, , 07:18 — REGNUM

Украина разрешила российскому пассажирскому самолету, который следовал из Италии в Россию, осуществить перелет над своей территорией для обхода грозового фронта. Об этом сообщили в пресс-службе украинской госкомпании «Украэроруха».

Отмечается, что 7 августа пилот самолета российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в связи с обходом активной грозовой деятельности.

В госкомпании уточнили, что разрешение было выдано из-за риска аварийной ситуации. Российское воздушное судно находилось в воздушном пространстве Украины 26 минут. В «Украэроруха» добавили, что действовали в рамках международных стандартов, а безопасность полетов в воздушном пространстве страны для Киева остается в приоритете.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.

Отметим, что формальным поводом для начала авиасанкционной войны с Россией стали полеты российских авиакомпаний в Крым, который на Украине официально объявлен «оккупированной территорией».

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