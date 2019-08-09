Петропавловск-Камчатский, , 07:03 — REGNUM

Камчатке угрожают лесные пожары. Сегодня, 9 августа 2019 года, в Тигильском районе полуострова власти ввели особый противопожарный режим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жителям запрещено ездить в лес, жечь костры, сухую траву. Власти называют режим временным, он введен для того, чтобы не допустить распространение пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2019 года в Пенжинском районе Камчатки наблюдалось сильное задымление, людей эвакуировали из сёл. Задымление было вызвано лесными пожарами.