Качканар, Свердловская область, , 07:03 — REGNUM

В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника Качканарского горно-обогатительного комбината (КГОК) во время производственной смены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство предприятия, анализируется интересующая следствие документация о проводившихся работах, о прохождении инструктажа по технике безопасности», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на качканарском предприятии произошла 7 августа. Во время производственной смены на КГОК на сотрудника комбината упали металлические конструкции, которые перемещали по цеху при помощи тельфера. Рабочий получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия скорой помощи.

По факту гибели сотрудника на производстве проводится прокурорская проверка.

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