Качканар, Свердловская область, 9 августа 2019, 07:03 — REGNUM
В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника Качканарского горно-обогатительного комбината (КГОК) во время производственной смены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на качканарском предприятии произошла 7 августа. Во время производственной смены на КГОК на сотрудника комбината упали металлические конструкции, которые перемещали по цеху при помощи тельфера. Рабочий получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия скорой помощи.
По факту гибели сотрудника на производстве проводится прокурорская проверка.
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