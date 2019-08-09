Владивосток, , 07:01 — REGNUM

По мнению специалистов, бушующий в Китае тайфун «Лекима» вполне способен добраться до Приморья, который только вчера расстался с другим тайфуном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время тропический тайфун идёт над территорией Китая со скоростью 15 км/ч. Семь китайских провинций получили специальное штормовое предупреждение. Проливные дожди с грозами идут над Шанхаем. Если тайфун не изменит свою траекторию, то к 11−12 августа он может подойти к южным границам Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, тропический тайфун «Лекима» пришёл в Китай, где обрушил сильнейшие ливни и порывистый ветер. В некоторых районах уже начались наводнения.