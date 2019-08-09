Шадринск, Курганская область, , 07:02 — REGNUM

В Зауралье многодетная семья отстояла своё право на жильё, которое пытался у них забрать вернувшийся из мест лишения свободы мужчина. Шадринский районный суд признал семью добросовестными приобретателями, сообщил порталу «Область 45» правозащитник Александр Андрюков.

Иск в суд о выселении многодетной семьи и возврате недвижимого имущества подал бывший владелец недостроенного дома. Причём спустя 8 лет после продажи, так как на момент покупки недвижимости многодетной семьёй в 2011 году, хозяин дома находился в местах лишения свободы. Бывший заключённый уверял в суде, что дом не продавал и доверенность на продажу была поддельной. В доказательство он привёл в суд сокамерника, который признался в подделке доверенности.

Отмечается, что экс-владелец предъявил претензии не к соседу по камере, а к многодетной семье, которая достроила дом и годами жила в нём. Кроме того, бывший заключённый потребовал от шадринской семьи 100 тыс. рублей морального ущерба.

Суд отказал бывшему заключённому в требованиях и признал многодетную семью добросовестными приобретателями.