Ульяновск, , 06:49 — REGNUM

В Ульяновске завершились судебные разбирательства по делу об убийстве, совершённом в 2009 году в парке. Жертвой стала 50-летняя женщина, которой нанесено 45 ножевых ранений, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстал 33-летний житель Ульяновска. Речь идёт об убийстве, которое было совершено в ночь с 1 на 2 июля 14 лет назад, на тот момент подсудимому было 19 лет. Следствие установлено, что он распивал спиртные напитки с 50-летней горожанкой, между ними произошёл конфликт — в результате женщина была убита. Экспертиза насчитала 45 ножевых ранений.

Мужчина признан виновным в убийстве. С учётом того, что ранее он уже был осуждён за ряд тяжких и особо тяжких преступлений — по совокупности приговоров ему назначено 22 года и три месяца лишения в колонии особого режима.

Отметим, что в Майнском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя, которого считают виновным в смерти 70-летнего мужчина. По данным следствия, 23 мая 2019 года данные постояльцы Дома-интерната для престарелых и инвалидов совместно распивали спиртные напитки, которая перешла в ссору. В ходе конфликта, как считает следствие, обвиняемый нанес потерпевшему более 70 ударов руками, который он полученных ранений скончался 26 мая.