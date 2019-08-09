Ачинск, Красноярский край, , 06:32 — REGNUM

В Ачинске сегодня, 9 августа, пройдёт прощание с погибшим во время взрывов в Каменке военнослужащим.

Мужчина погиб 5 августа при исполнении служебных обязанностей. Ему было 45 лет, без отца остались трое детей, передаёт «Запад 24».

Все затраты на себя взяло Минобороны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском один человек погиб, 13 обратились за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы.

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