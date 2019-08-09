Екатеринбург, , 06:26 — REGNUM

В Свердловской области за 2019 год из-за нарушений водителями правил дорожного движения пострадали 2035 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.

Всего по вине водителей-нарушителей с начала года на дорогах Свердловской области погибли 164 человека, а ещё 1871 получили в результате ДТП травмы.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев на Среднем Урале по вине водителей автобусов произошло 76 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП погибли два свердловчанина, а травмы различной степени тяжести получили 116 человек.

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