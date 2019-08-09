Артём, Приморский край, , 06:43 — REGNUM

Ребёнок утонул В Артёме Приморского края в карьере, наполненном водой в районе улицы Карагандинской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полицию позвонил прохожий, который сообщил, что увидел, как тонет ребёнок. Приехавшие стражи порядка уже не успели оказать какую-либо помощь, сотрудники скорой помощи констатировали смерть подростка. С начала этого сезона это далеко не первый в Приморье случай гибели детей на водных объектах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане во время купания утонуло сразу трое детей, причины трагедии изучаются правоохранительными органами.