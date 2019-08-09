Хабаровск, , 05:44 — REGNUM

Ребёнок 13 лет утонул в Амуре у Хабаровска. Тело мальчика ищут спасатели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам очевидцев, дети играли на берегу Амура. 13-летний мальчик пошёл в реку и утонул, поскольку не умел плавать.

Тело ребёнка сейчас ищут спасатели. СУ СК РФ в Хабаровском крае проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Белогорском районе Приамурья в водоеме были обнаружены тела двух детей 8 и 13 лет. Дети утонули. Следователи проводят проверку.