Джидинский район, Бурятия, , 05:42 — REGNUM

В Бурятии вынесли приговор двум северокорейским гражданам, пытавшихся незаконно пересечь российскую границу. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«В марте 2019 года осужденные пытались незаконно пересечь государственную границу из России в Монголию в районе одного из сёл Джидинского района. В дальнейшем они намеревались обратиться в посольство Республики Корея о предоставлении гражданства», — сообщили в надзорном органе.

Однако их планы нарушили российские пограничники, задержав беглецов в ходе попытки пересечения границы.

В результате Джидинский районный суд приговорил виновных к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские пограничники задержали гражданина с паспортом одной из стран Центрально-Азиатского региона, который незаконно пересек российско-казахстанскую границу.

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