Хабаровск, , 05:06 — REGNUM

Граждан, проживающих в подтопленных муниципалитетах Хабаровского края, начали вакцинировать от опасных инфекционных заболеваний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Mil.ru

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Вакцинация проводится от гепатита «А», брюшного тифа, дизентерии. Вакцинацию проводят бесплатно, в первую очередь прививают тех, кто занят в сфере общественного питания, ЖКХ, ликвидации последствий паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО идёт вторая волна паводка. Ситуация ухудшается в Приамурье, ЕАО, Хабаровском крае. Уровень Амура у Хабаровска растёт, 9 августа он может достигнуть 525 — 535 см, что близко к опасному значению