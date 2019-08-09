Анадырь, , 04:59 — REGNUM

Белый медведь 9 августа пришёл на рыбозавод и дошёл до Пятого причала в Анадыре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Белый медведь

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Как рассказали очевидцы, гуляющим хищником оказалась медведица, полутора лет. Она была не агрессивна, на Пятом причале полакомилась нерпой, немного полежала и уплыла в лиман.

По словам специалистов, медведи выходят к людям на запах рыбы, людей не боятся.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз белый медведь на Чукотке был замечен 6 августа.