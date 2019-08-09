Курск, , 09:39 — REGNUM

Апелляционная инстанция признала законным штраф, наложенный на курянина за проведение несогласованной «Монстрации» — шуточного шествия с абсурдными лозунгами. Об этом сообщила пресс-служба Курского областного суда.

Курянин организовал и провёл шествие от площади Перекальского до дома № 20 на улице Ленина. Акция, состоявшаяся 1 мая 2019 года, не была согласована с органами местного самоуправления. Организатора привлекли к административной ответственности и назначили штраф в десять тысяч рублей.

Решение Ленинского районного суда курянин обжаловал. Однако в апелляционной инстанции жалобу оставили без удовлетворения.