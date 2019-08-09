Якутск, 9 августа 2019, 03:40 — REGNUM
Власти Верхоянского района Якутии рассказали, почему 8 августа жилети не увидели солнечного света, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Версии звучали разные: от землетрясения, взрывов до солнечного затмения и природной аномалии. Но всё гораздо проще. В Верхоянском районе образовался грозовой фронт, остатками которого послужил кратковременный, но сильный дождь с раскатами грома, а желтая дымка — это лучи солнца, которые пробивались через дымовую завесу», — пояснили в ЕДДС газете «Вести Верхоянья».
Как сообщало ИА REGNUM, жители Верхоянского района утром 8 августа не увидели солнечного света, распространялись разные версии случившегося.