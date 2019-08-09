Краснодар, , 03:33 — REGNUM

Житель Набережных Челнов Анатолий Журавлев, бывший пассажиром автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском, в котором погибли трое и пострадали 40 человек, в интервью телеканалу НТВ рассказал, что произошло.

«Начал разгоняться автобус. В это время врезался легковой автомобиль. Как-то нас развернуло. Я не спал, пытался как-то сообразить, что происходит. Нас крутило, мы уже падали. Когда упали, нашли свет, фонарики. Пытались как-то выбраться, нашли аварийную дверь. Я сидел как раз напротив центральной двери, но меня перевернуло вверх ногами. Помогли выбраться мужчины. Подошли люди, начали вытаскивать нас», — говорит в интервью Журавлев, который пока находится в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2019 года на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив (трасса А-146) экскурсионный автобус столкнулся с внедорожником. В результате ДТП автобус сорвался с дороги и упал с высоты порядка 30 метров. Из 42 пассажиров автобуса погибли трое, в том числе двое детей. Трое из шести находившихся в салоне внедорожника, среди которых двое детей, погибли. На сегодня расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту смертельного ДТП.

В числе пассажиров автобуса были жители 12 российских регионов, в том числе двое из Татарии.

Напомним, в Татарии два года назад также произошла трагедия с участием транспортного средства, перевозившего пассажиров. В ночь на 2 июля 2017 года под Заинском автобус с 28 пассажирами столкнулся с грузовиком MAN. Автобус загорелся. В происшествии погибли 14 человек. По уголовному делу, возбужденному по факту ДТП, был осуждён водитель автобуса.