Якутск, , 03:20 — REGNUM

Жительница Томпонского района Якутии лишилась более полумиллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб МВД республики.

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63-летней пенсионерке, которая работает бухгалтером, позвонил мужчина и представился следователем следственного комитета Москвы. Он сказал, что ей положена компенсация за биодобавки, которые она покупала ранее, так как у продукции обнаружили побочный эффект.

«Больше 30 дней женщина переводила деньги звонившему. Сначала она перевела сумму на якобы регистрацию заявления, потом за услуги адвоката, госпошлину и прочее. Ей озвучили, что компенсация будет 11 млн рублей. Пенсионерке пришлось взять кредит 300 тыс. рублей для оплаты названных мошенником услуг», — пояснили правоохранители.

В итоге все деньги у пенсионерки закончились, а звонка от банкира, как говорил «следователь», она так и не дождалась.

В общей сложности она перевела мошеннику более 570 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай такого обмана, также пострадала жительница Оренбурга, которая перевела мошенникам в ожидании компенсации почти 1 млн рублей.