Пекин, , 02:23 — REGNUM

Шестеро детей утонули в пруду, собирая китайский водяной орех в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в 19:35 по местному времени в деревни Лицяо в уезде Лошань. Тела детей были найдены в 20:16 по местному времени, сообщил партийных глава деревни Ли Вэньтянь. Детям было от 5 до 12 лет, и они принадлежали трем семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из речек в китайской провинции Шаньдун 4 августа утонули четверо учеников школы, которые отправились туда отдыхать.

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