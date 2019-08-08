Калининград, 8 августа 2019, 23:51 — REGNUM
Сотрудник полиции найден мёртвым в помещении ОВД Московского района Калининграда, сообщает 8 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Калининградской области.
Пресс-служба не располагает официальной информацией о причинах смерти полицейского.
По утверждению неназванного источника агентства, офицер погиб от огнестрельного ранения.
Проводится проверка. Причины и обстоятельства гибели сотрудника полиции устанавливаются.
Читайте ранее в этом сюжете: Семья погибшего в Сургуте полицейского получит 3 млн рублей компенсации