Калининград, , 23:51 — REGNUM

Сотрудник полиции найден мёртвым в помещении ОВД Московского района Калининграда, сообщает 8 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Калининградской области.

Пресс-служба не располагает официальной информацией о причинах смерти полицейского.

По утверждению неназванного источника агентства, офицер погиб от огнестрельного ранения.

Проводится проверка. Причины и обстоятельства гибели сотрудника полиции устанавливаются.

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