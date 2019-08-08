Бузулук, Оренбургская область, , 23:09 — REGNUM

Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД России.

Авария произошла в районе населённого пункта Тупиковка в Бузулукском районе. ПО предварительным данным, водитель легкового автомобиля Chery не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель и двое пассажиров, в том числе ребёнок, погибли на месте. Ещё один несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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