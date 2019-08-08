Нижний Новгород, , 22:20 — REGNUM

В Кулебакском районе около заброшенного дома было обнаружено тело 15-летнего подростка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Василий Перов. Фигура лежащего мальчика.

Предварительно установлено, что причиной смерти подростка стала асфиксия — дыхательные пути были перекрыты содержимым желудка. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на прошлой неделе было найдено тело подростка, который числился пропавшим в течение полугода. Последний раз мальчика видели на дискотеке около 2 часов ночи. С февраля о нём было ничего неизвестно.