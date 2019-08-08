Мехико, , 20:42 — REGNUM

Изуродованные тела 20 убитых людей были обнаружены в мексиканском городе Уруапан в штате Мичоакан, сообщил 8 августа журналистам министр безопасности штата Исраэль Патрон.

По его словам, девять тел были подвешены на конструкциях моста, ещё семь тел обнаружены в расчленённом состоянии. Среди убитых — две женщины.

Жертвы массовой расправы были найдены в трёх местах города.

Местная полиция не располагает данными о причинах и виновниках этого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, последние несколько лет в Мексике не утихает настоящая война наркокартелей, целью которой является контроль за путями поставок кокаина из Южной и Центральной Америки на территорию США.

Только за 2018 год по официальным данным погибло более 33 тыс. человек. Вероятнее всего, это только часть жертв, так как изрядная доля убитых так и не была обнаружена.

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