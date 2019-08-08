Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM

Во второй половине дня 8 августа на всей территории Петербурга начался сильный дождь, местами переходящий в ливень. Он оказался особенно неприятным для горожан, поскольку в момент начала популярные онлайн-сервисы погоды показывали, что никакого дождя в Петербурге нет.

Улица в Петербурге у метро «Елизаровская» (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

После начала непогоды, которая особенно разгулялась в южной части Северной столицы, очевидцы делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями затопленных улиц, торговых центров и других объектов. Вода проникла даже в некоторые вестибюли метро.

«Проспект Обуховской Обороны топит», — пишут из левобережной части Невского района.

(магазин) «Окей на (проспекте) Большевиков тонет», — отзываются с правого берега.

«Карман по Большевиков от (улицы) Дыбенко до (улицы) Евдокима Огнева опасно переплывать, река с каждой минутой становится глубже», — добавляют оттуда же.

«Лиговский проспект затопило под ЖД мостом», — отзываются из центра города.

«Вестибюль (станции метро) «Автово» не выдержал водной стихии», — сообщают из Кировского района.

«На Бухарестской (улице) в районе метро «Волковская» не всё рискуют в центр моря влезть. Из-за этого пробка», — передают жители Фрунзенского района.

«ТЦ «Радиус» на Волковской затопило… всех впускают, но предупреждают, свет не отключён! Не рискуйте!», — просит всех один из очевидцев.

«Придумываем название новой речки. Улица Ткачей», — это опять Невский район.

«Кто еще на море не был? Добро пожаловать на Курляндскую улицу», — отзываются из центра (Адмиралтейский район).

Горожане винят в происходящем плохо работающую ливневую канализацию, которая просто не справляется с сильными дождями, которые в последнее время стали частым явлением в Петербурге.

«Стоило начаться обычному дождю, так всплыла вся экономия на ливневке…», — замечают петербуржцы.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 9 августа, дожди продолжатся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года в Санкт-Петербурге из-за сильных ливней подтопило несколько улиц. Наиболее пострадала Парашютная улица в Выборгском районе — там уровень воды доходил пешеходам до пояса.

Читайте ранее в этом сюжете: Водоканал: В Петербурге возможны подтопления улиц