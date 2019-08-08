Астрахань, , 19:19 — REGNUM

В Астраханской области полиция задержала двоих жителей областного центра, которые в магазинах расплачивались за покупки билетами «банка приколов». Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Два астраханца в возрасте 24 и 25 лет дважды расплатились в магазинах хозтоваров билетами «банка приколов». Ещё в одном магазине они пытались купить продукты за эти же «деньги», но не обманули продавщицу. Тогда они сбежали из магазина и вернулись в Астрахань на такси.

Их задержали на середине пути и изъяли купюры с надписями «200 дублей» и «2000 дублей», не являющихся платёжными средствами, которые они пытались спрятать в сидении. Оказалось, что в магазине сувениров мужчины купили 200 таких бумажек. Их заключили под стражу по подозрению в мошенничестве. Пять лет назад эти же лица вместе привлекались к уголовной ответственности за совершение грабежа.