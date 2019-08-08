Астрахань, , 19:11 — REGNUM

В Астраханской области вступил в законную силу приговор в отношении группы лиц, сбывавших большие партии поддельной алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры

Трое местных жителей за пределами Астраханской области покупали спиртосодержащую жидкость, привозили в посёлок Лиман, разбавляли, разливали в бутылки и продавали под видом водки и коньяка. Для маркировки бутылок использовались поддельные марки. Общая стоимость фальсифицированной алкогольной продукции, разлитой в 4305 бутылок, составила более 850 тысяч рублей.

Всех троих признали виновными по статье «Приобретение, перевозка, производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, организованной группой», двоих — также по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок». Суд назначил им наказания от трёх лет до 4,5 года лишения свободы со штрафами от 80 до 150 тыс. рублей. Приговор был обжалован, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Теперь приговор вступил в законную силу.